Riesenrazzia im Baugewerbe

Polizei und Zoll gehen in Berlin gegen Menschenhandel vor

21.08.2019, 09:00 Uhr | jmt, t-online.de

Eine Baustelle in Berlin (Symbolbild): In Berlin gibt es eine Großrazzia. (Quelle: imago images)

Mehr als 1.900 Beamte durchsuchen in der Bundeshauptstadt Wohnungen und Büros des Baugewerbes. Tatverdächtige sollen Ausländer eingeschleust haben, um sie als Arbeitskräfte auszubeuten.

Bundespolizei und und Hauptzollamt durchsuchen über 100 Wohnungen und Büros im Berliner Baugewerbe aufgrund des Verdachts des Menschenhandels zur Arbeitsausbeutung. Das teilt die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mit. Außerdem bestehe der Verdacht des bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern. Über 1.900 Beamte sind im Einsatz. Weitere Angaben machte die Justizbehörde zunächst nicht.

Erst vor etwa einer Woche hatten Zollbeamte bereits eine Großrazzia im Baugewerbe in Osnabrück durchgeführt. Firmen und deren Verantwortliche stehen dort im Verdacht, von Juli 2015 bis Mai 2019 mit Arbeitnehmern gearbeitet zu haben, die nicht in vollem Umfang bei den Sozialversicherungsträgern angemeldet wurden. Es soll um Schaden in Millionenhöhe gehen.







Bei dem Geschäftsmodell handele es sich um einen sogenannten Kettenbetrug, bei dem mit fingierten Zahlungen und Scheinrechnungen von Scheinfirmen Schwarzgeld generiert werde, um damit die Schwarzarbeiter zu bezahlen. Ein Geflecht etlicher Firmen solle dabei Wirtschaftsstraftaten verdecken, Einnahmen verschleiern und behördliche Kontrollen erschweren.