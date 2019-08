Nach Schießerei im Zentrum

Magdeburg: Razzia gegen mehrere Shisha-Bars

30.08.2019, 10:58 Uhr | küp, dpa

Polizei, Zoll und Ordnungsamt erhöhen den Druck: In Magdeburg gab es erneute Großkontrollen in Shisha-Bars. Die Einsatzkräfte fanden drei Kilogramm illegalen Tabak. (Quelle: dpa)

Razzia: Polizei kontrolliert Shisha-Bars in Magdeburg

In Magdeburg haben Polizei und Zoll am frühen Morgen mehrere Shisha-Bars kontrolliert. Steht die Razzia im Zusammenhang mit einer Schießerei in der Innenstadt vorige Woche?

Polizei und Zoll haben in der Nacht zu Freitag insgesamt acht Shisha-Bars in Magdeburg kontrolliert. 16 Beamte des Zolls hätten drei Bars im Zentrum der Stadt untersucht, unter anderem am Hasselbachplatz, sagte eine Sprecherin des Hauptzollamts Magdeburg.

Dabei seien steuerrechtliche Verstöße bemerkt worden. Die Beamten entdeckten demnach 4,5 Kilogramm Wasserpfeifentabak, der unversteuert war. Bei der Überprüfung möglicher Schwarzarbeit seien Unregelmäßigkeiten festgestellt worden, die weiterer Prüfungen bedürften, sagte die Sprecherin.







Der Einsatz wurde kurz vor Mitternacht beendet. Einen konkreten Anlass für die Überprüfung gab es laut Zollsprecherin nicht. Vor eine Woche waren vor einer Shisha-Bar am zentralen Hasselbachplatz Schüsse gefallen. Bei dem Vorfall wurden zwei Personen verletzt, die Polizei nahm 25 Personen vorübergehend fest. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist weiter unklar.