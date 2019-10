Streifenwagen fährt gegen Baum

Wilde Verfolgungsjagd mit E-Scooter in Berlin

07.10.2019, 18:44 Uhr | AFP

Ein Fahrer eines E-Scooters ist in Berlin mit halsbrecherischen Manövern vor der Polizei geflüchtet. Eine Beamtin wurde bei einem Ausweichmanöver verletzt. Der Unbekannte konnte fliehen.

Ein unbekannter E-Scooterfahrer hat sich in Berlin eine wilde Verfolgungsjagd mit Polizisten geliefert. Wie die Beamten am Montag in der Hauptstadt mitteilten, musste ein Polizist dabei unter anderem zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden. Am Ende stürzte der Flüchtende und zwang einen Streifenwagen zu einem Ausweichmanöver, bei dem dieser gegen einen Baum fuhr. Der Mann entkam.

Bei der Kollision verletzte sich eine Beamtin leicht an der Hand. Der Fahrer war einer Streifenwagenbesatzung am Sonntagabend aufgefallen, weil er ohne Kennzeichen auf einem Gehweg im Stadtteil Buch unterwegs war. Als sie ihn kontrollieren wollten, fuhr er mit hohem Tempo davon.





Die Beamten versuchten demnach wiederholt, den Mann zu stoppen. Dabei stellte sich ihm ein Polizist in den Weg. Letztlich führte die Verfolgungsfahrt in einen Park, wo sich der Sturz und der Unfall mit dem Streifenwagen ereigneten. Der Mann ließ den Roller liegen und lief davon. Die verletzte Polizistin konnte ihren Dienst fortsetzen.