Täter auf der Flucht

15 Vermummte attackieren Gaststätte

19.10.2019, 13:52 Uhr | dpa

Polizeiblaulicht im Dunkeln: In der Nacht wurden sechs Menschen leicht verletzt, als sie in einer Gaststätte von Vermummten angegriffen wurden. (Quelle: Eibner/imago images)

In der Nacht zu Samstag hat eine Gruppe Vermummter auf Menschen in einer Gaststätte in Eisenach eingeschlagen und dabei sechs Menschen leicht verletzt. Außerdem wurde Inventar zerstört. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Eine Gruppe von etwa 15 Vermummten hat in einer Gaststätte in Eisenach (Thüringen) mehrere Menschen angegriffen und dabei sechs Gäste leicht verletzt. Die Unbekannten hatten in der Nacht zu Samstag auf die Gäste eingeschlagen und Inventar beschädigt, wie die Polizeiinspektion Eisenach mitteilte.





Die Angreifer seien geflüchtet. Ob die Tat politisch motiviert war, ist noch unklar.