Zwischenfall in Oslo

Mann stiehlt Krankenwagen und fährt Menschen an

22.10.2019, 14:06 Uhr

Zwischenfall in Oslo: Ein bewaffneter Mann hat mit einem gestohlenen Krankenwagen eine Frau und ein Kind verletzt. Beim Versuch der Festnahme kam es zu einem Schusswechsel.

In der norwegischen Hauptstadt Oslo ist es zu einem Zwischenfall mit einem gestohlenen Krankenwagen gekommen. Das Auto soll in eine Menschenmenge gefahren sein. Eine Frau und ein Kind seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei via Twitter mit. Ein älteres Ehepaar blieb offenbar unverletzt.







Um ihn zu stoppen, seien Schüsse gefallen, der Täter sei nicht schwer verletzt worden. Medienberichten zufolge wurde nach einem zweiten Täter gesucht. Die Polizei machte zunächst keine Angaben über Verletzte oder Festnahmen.