Falle im Straßenverkehr

Unbekannte spannen Folie über Straße

Entfernte Folie: In Bochum haben Unbekannte eine transparente Folie über die Straße gespannt. (Quelle: Polizei Bochum)

In Nordrhein-Westfalen haben bisher unbekannte Täter Auto- und Radfahrer in Gefahr gebracht. Die Täter spannten eine durchsichtige Folie quer über eine Straße. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Unbekannte haben in Bochum eine transparente Folie über die Fahrbahn der Weststraße in Höhe der Schulstraße gespannt. Zum Zeitpunkt der Tat am 17.Oktober war es bereits dunkel und die Folie nur schwer zu sehen. Sie war auf etwa 140 Zentimetern Höhe angebracht – die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Tätern um Kinder handelt.







Es handele sich aber keinesfalls um einen Dummejungenstreich, sagte die Polizei. Die Kinder sollen den Tatort auf Fahrrädern verlassen haben. Nur durch Glück und Zufall sei niemand durch die Tat verletzt worden. Die Beamten ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bitten Augenzeugen, sich zu melden.