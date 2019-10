Krankenwagen-Vorfall in Oslo

Polizei findet Waffen und Drogen – Schüsse auf Krankenwagen

22.10.2019, 17:50 Uhr | pdi , dpa

Ein Krankenwagen fährt in der norwegischen Hauptstadt zur Mittagszeit mehrere Menschen an. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist das Auto gestohlen. Auch eine Frau wird festgenommen.

Die Polizei in Oslo hat nach dem Krankenwagen-Vorfall mit mehreren Verletzten Waffen und Drogen gefunden. Das teilte sie am Dienstag in einer Pressekonferenz mit. Die beiden Verdächtigen – ein Mann und eine Frau – wurden inzwischen festgenommen. Die Ermittler prüfen Hinweise, dass der festgenommene Mann Kontakte zum rechtsextremen Milieu haben soll. Es sei zu früh, etwas über das Motiv der Tat zu sagen. Die Polizei ging zunächst nicht von einem terroristischen Hintergrund aus.

Die beiden Festgenommenen sind den Angaben zufolge Norweger und waren der Polizei bereits bekannt. Die Frau soll außerdem berauscht gewirkt haben. Dem Mann wird Mordversuch vorgeworfen. Er soll nach Zeugenaussagen absichtlich auf einen Bürgersteig gefahren sein. Ein älteres Ehepaar und ein sieben Monate altes Zwillingspaar wurden bei dem Zwischenfall leicht verletzt.

Die Nachrichtenagentur NTB sprach von einem Zwillingspaar im Alter von sieben Monaten, von denen eins verletzt worden sei, während der Zustand des anderen nicht geklärt sei. Auf Fernsehaufnahmen waren ein umgestoßener Kinderwagen sowie ein umgestürztes Verkehrsschild zu sehen.

Polizei gab Schüsse ab

Eine Frau und ein Kind seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei via Twitter am Dienstag mit. Die Polizei stoppte den bewaffneten Fahrer. Die Beamten gaben nach ihren Angaben Schüsse ab, der Mann sei aber nicht ernsthaft verletzt worden.

Politiet er tidlig i etterforskningen og vi jobber blant annet med avhør av vitner, sikring av videoer og andre tekniske spor.



Vi har foreløpig ingen opplysninger om at hendelsen er terrorrelatert, men vi etterforsker bredt og med stor styrke. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 22, 2019

Örtlichen Medien zufolge rammte der Mann mehrere Menschen. Sein Motiv war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Nach Informationen des Senders NRK schoss die Polizei auf die Reifen des Krankenwagens. Der Verdächtige habe die Schüsse erwidert.

Mutmaßlicher Täter nicht schwer verletzt

"Wir haben die Kontrolle über einen Krankenwagen, der von einem bewaffneten Mann gestohlen worden war", teilte die Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Der Verdächtige sei nicht schwer verletzt.







Der Vorfall ereignete sich in einem nördlichen Wohnviertel der norwegischen Hauptstadt. Sicherheitshalber wurden eine Schule und ein Kindergarten abgeriegelt. Schwer bewaffnete Einheiten der Sicherheitskräfte waren im Einsatz.