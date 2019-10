Bedrohliche Inschrift gefunden

Mindestens ein Mann in Museum in Südfrankreich verschanzt

23.10.2019, 11:37 Uhr | AFP , dpa , ds

"Das Museum wird eine Hölle werden": In der Nacht ist in Südfrankreich mindestens ein Mann in eine Museum eingedrungen und hat eine Botschaft auf arabisch hinterlassen. Eine Spezialeinheit wurde angefordert.

Im südfranzösischen Urlaubsort Saint-Raphaël hat sich mindestens ein Mann in einem Museum verschanzt. Die Polizei sprach am Mittwochmorgen von bedrohlichen Inschriften auf Arabisch an der Außenwand des Gebäudes. Dort stand geschrieben: "Das Museum wird eine Hölle werden." Es gebe derzeit keine Hinweise auf Geiseln, teilte die Polizei mit.

Eine Spezialeinheit, die üblicherweise in Krisensituationen eingesetzt wird, war in der Riviera-Gemeinde Saint-Raphaël vor Ort. Die Polizei forderte Bürger auf, die Umgebung zu meiden. Am Morgen schlug demnach eine Reinigungsfrau Alarm, denn sie konnte die von innen blockierte Eingangstür nicht öffnen.

Unklar war zunächst, ob nicht sogar zwei Männer in das archäologische Museum im Zentrum der Kleinstadt eingedrungen waren. Nach Angaben aus Polizeikreisen soll dies in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch passiert sein. Bisher gelang es der Polizei demnach nicht, mit dem oder den Eindringlingen in Kontakt zu treten und zur Aufgabe zu bewegen.







Die Hafenstadt Saint-Raphaël liegt an der Côte d'Azur im Département Var zwischen Cannes und Saint-Tropez.