Wert von 1,6 Millionen Euro

50-karätiger Diamant in Japan gestohlen

25.10.2019, 12:12 Uhr | AFP

Auf einer Schmuckmesse in Yokohama ist einem Angestellten eine unverschlossene Vitrine aufgefallen. Von dem Inhalt – einem Diamanten im Wert von 1,6 Millionen Euro – fehlt jede Spur.

Japans Polizei ist auf der Suche nach einem Diamanten im Wert von umgerechnet mehr als 1,6 Millionen Euro. Der kostbare Stein wurde während einer Schmuckmesse in der Nähe der Hauptstadt Tokio gestohlen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Diamant sei am Donnerstag aus einer Vitrine geraubt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Der Diamant von 50 Karat wurde auf einer Schmuckmesse in Yokohama ausgestellt, wo Unternehmen aus Japan, Russland, China und anderen Ländern drei Tage lang ihre glitzernde Ware präsentieren.





Dem japanischen Rundfunksender NHK zufolge wurde der Diebstahl von einem Angestellten bemerkt. Ihm war aufgefallen, dass die Vitrine nicht verschlossen war. Der gestohlene Diamant gehört einer japanischen Firma und war offenbar das einzige Diebesgut.