Verbrechen in Kalifornien

Beim Football-Schauen im Garten: Tote nach Schüssen auf Familie

18.11.2019, 08:57 Uhr | dpa , AFP

Bei Schüssen auf eine Familie in Kalifornien sind mindestens vier Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Die Hintergründe der Tat während einer Football-Übertragung sind unklar.

Mindestens vier Menschen sind im US-Staat Kalifornien Medienberichten zufolge von einem Unbekannten erschossen worden. Sechs weitere wurden verletzt. Drei Menschen seien bei der Attacke am Sonntag (Ortszeit) am Tatort gestorben, ein weiterer sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, sagte der Polizeichef der 320 Kilometer nördlich von Los Angeles gelegenen Stadt Fresno, Michael Reed. Die Verletzten seien nicht in Lebensgefahr.

Die Schüsse fielen am Sonntagabend (Ortszeit) in der Stadt Fresno südöstlich von San Francisco, als eine Familie gerade im Garten ein Footballspiel schaute, wie US-Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. In dem Garten waren insgesamt 35 Menschen zusammengekommen. Bei den Todesopfern und Verletzten handelte es sich dem Polizeichef zufolge um Männer im Alter zwischen 25 und 35 Jahren.

Demnach drang der Schütze in den Garten ein und schoss auf die Menschen. Mindestens zehn Personen seien von Schüssen getroffen worden. Die genauen Umstände waren zunächst unklar.





Laut Polizei gibt es derzeit noch keine Beschreibung des mutmaßlichen Schützen. Eine Festnahme habe es zunächst nicht gegeben. Zuvor hatte ein Polizeisprecher gesagt, der Angriff sei von mindestens zwei Schützen verübt worden. Auf der Suche nach den Tätern suchten die Ermittler nun nach Zeugen und Bildern von Überwachungskameras.