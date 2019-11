Oklahoma

Drei Tote nach Schüssen vor WalMart

18.11.2019, 18:58 Uhr | AFP

Eine Walmart-Supermarkt in den USA: Erst im August hatte ein Mann vor einer Filiale in Texas 22 Menschen erschossen. (Quelle: Jose Cabezas/Reuters)

Wieder gab es Tote vor einem WalMart-Supermarkt in den USA. Dieses mal im Bundesstaat Oklahoma. Der mutmaßliche Täter wurde bei dem Angriff getötet.

Bei einem Schusswaffenangriff vor einem Kaufhaus im US-Bundesstaat Oklahoma sind mindestens drei Menschen getötet worden. Der lokale Fernsehsender TNN-ABC berichtete unter Berufung auf Polizeiangaben, die tödlichen Schüsse seien am Montag vor dem Eingang eines WalMart-Geschäfts in der Stadt Duncan gefallen. Unter den drei Toten soll demnach der Schütze sein. Die Schulen in der Gegend wurden vorübergehend geschlossen.





Im August hatte ein Angreifer in einem WalMart-Laden im texanischen El Paso 22 Menschen erschossen. Der damalige Täter wurde festgenommen.