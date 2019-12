Polizei stellt Strafanzeige

Unbekannte werfen Staubsauger auf die B96

01.12.2019, 14:42 Uhr | dpa

Polizei: Unbekannte haben in Mahlow einen Staubsauger auf eine Bundesstraße geworfen. (Symbolbild) (Quelle: imago images)

Im Kreis Teltow-Fläming haben Unbekannte einen Staubsauger von einer Brücke auf die darunter liegende Bundesstraße geworfen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Von einer Fußgängerbrücke aus haben Unbekannte in Mahlow (Teltow-Fläming) einen Staubsauger auf die Fahrbahn geworfen. Unter der Brücke führt die viel befahrene Bundesstraße 96 durch, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Autofahrer seien bei dem Vorfall am frühen Samstagmorgen glücklicherweise nicht verletzt worden.







Die Polizei stellte den Staubsauger sicher. Sie bittet die Bevölkerung bei der Suche nach dem oder den unbekannten Tätern um Mithilfe und hat Strafanzeige gestellt.