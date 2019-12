Drei Jugendliche verletzt

Messerangriff in Den Haag: Polizei fasst Verdächtigen

01.12.2019, 11:52 Uhr | AFP

Die Grote Marktstraat in Den Haag nach der Tat am Freitagabend: Drei Jugendliche wurden verletzt. (Quelle: Phil Nijhuis/AP/dpa)

Einen Tag nach dem Messerangriff im größten Einkaufsviertel der niederländischen Stadt Den Haag hat die Polizei den mutmaßlichen Täter verhaftet. Doch die Ermittlungen gehen weiter.

In der Innenstadt von Den Haag hat die niederländische Polizei einen 35 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz festgenommen. Er soll für einen Messerangriff mit drei Verletzten am Freitagabend verantwortlich sein. Der Mann wurde zur Vernehmung in eine Polizeiwache gebracht. Die Hintergründe der Tat sind weiter offen.

Bei dem Messerangriff waren am Freitag drei Jugendliche durch Messerstiche verletzt worden. Sie wurden in einem Kaufhaus in der Den Haager Einkaufsmeile Grote Marktstraat angegriffen. Es handelte sich nach Polizeiangaben um einen 13-jährigen Jungen und zwei 15 Jahre alte Mädchen, die sich untereinander nicht kannten. Nach einer Notfall-Versorgung im Krankenhaus konnten sie am Freitagabend wieder nach Hause gehen.

Fahndung per Hubschrauber

Der Angreifer ergriff nach der Tat die Flucht, an der Fahndung nach ihm waren auch Polizeihubschrauber beteiligt. Der Messerangriff erfolgte am sogenannten Black Friday und löste Panik unter den vielen Schnäppchenjägern im größten Einkaufsviertel von Den Haag aus. In den Online-Diensten verbreitete Foto- und Video-Aufnahmen zeigten Menschen, die nach dem Angriff panisch durch die weihnachtlich beleuchtete Straße rannten.

Nur wenige Stunden vor dem Vorfall in Den Haag hatte ein mit einem Messer bewaffneter Angreifer in London zwei Passanten getötet und drei weitere verletzt. Die britische Polizei stufte die Tat als Terrorakt ein, am Samstagabend reklamierte die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) den Messerangriff in London für sich. Bei dem Angreifer dort handelte es sich um den 28-jährigen Usman Khan, der 2012 wegen einer terroristischen Straftat verurteilt und vor einem Jahr unter Auflagen freigekommen war.

Festnahme wegen Terrorverdachts in Den Haag

Mit Blick auf das Tatmotiv in Den Haag sagte eine niederländische Polizeisprecherin am Samstag laut der Nachrichtenagentur ANP, die Polizei ziehe "derzeit alle Möglichkeiten in Betracht". Es würden "umfangreiche Ermittlungen" angestellt. Auf die Frage nach einem möglichen terroristischen Motiv sagte sie, es sei "zu früh, über Sachen dieser Art zu spekulieren". Die Ermittler untersuchten vor allem ein am Tatort gefundenes Messer. Eine erste Täterbeschreibung zog die Polizei später wieder zurück.

In den Niederlanden hat es in den vergangenen Jahren mehrere islamistisch motivierte Anschläge und -versuche gegeben. Am Montag hatte die niederländische Polizei zwei Männer im Alter von 20 und 34 Jahren wegen Terrorverdachts festgenommen, einen von ihnen in Den Haag. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten die beiden Männer einen Anschlag mit Sprengstoffgürteln und Autobomben am Jahresende geplant.