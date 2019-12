Rätselhafter Fall in Rostock

Mann mit schweren Stichverletzungen im Kopf gefunden

08.12.2019, 10:47 Uhr | dpa

Noch sind die Umstände völlig unklar: In einem Rostocker Wohngebiet ist ein Mann mit starken Kopfverletzungen gefunden worden. Sie sollen von einer Stichwaffe stammen.

Ein schwer verletzter Mann ist am Samstagabend in einem Rostocker Wohngebiet gefunden worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wies der auf einem Platz liegende 39-Jährige starke Kopfverletzungen auf, die vermutlich von einer Stichwaffe stammen. Notärzte versorgten den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus. Was am Tatort passiert ist, war noch völlig unklar.