Partygäste verletzt

Tanzclubs mit Buttersäure attackiert

28.12.2019, 07:33 Uhr | dpa

Blaulicht und Polizeiabsperrung: In zwei Clubs im Schwarzwald haben Unbekannte die Partygäste mit Buttersäure angegriffen. (Quelle: imago images)

In zwei Schwarzwälder Clubs sind Partygäste mit Buttersäure angegriffen worden. Hunderte Menschen mussten die Clubs verlassen, die Polizei fasste zwei Verdächtige.

Bei Attacken mit Buttersäure sind in zwei Tanzclubs in Lahr im Schwarzwald mehrere Partygäste verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitten sie in der Nacht zum Samstag heftige Reizungen der Augen und Atemwege. Die Clubs wurden geräumt, etwa 500 Leute mussten hinaus ins Freie. Sanitäter brachten fünf Verletzte ins Krankenhaus. Die Polizei fasste zwei tatverdächtige Männer im Alter von 26 und 34 Jahren. Die Clubs blieben den Rest der Nacht geschlossen. Der Hintergrund der Attacken war zunächst unklar.