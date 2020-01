Vorfall in Schwerin

18-Jähriger schlägt Busfahrer – Fahrverbot

03.01.2020, 15:23 Uhr | dpa

Bushaltestelle: In Schwerin hat ein Mann einen Fahrer angegriffen. (Symbolbild) (Quelle: Joko/imago images)

In Mecklenburg-Vorpommern ist ein junger Mann in einem Bus ausgerastet und hat den Fahrer attackiert. Offenbar stritten sich die beiden um einen ungültigen Fahrschein. Der Schlag hat nun Konsequenzen.

Ein Busfahrer ist am Freitag in Schwerin von einem Passagier mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Der Mann hatte an der Haltestelle Stern-Buchholz einen ungültigen Fahrausweis vorgelegt, wie die Polizei mitteilte. Daran hatte sich ein Streit entzündet. Ohne Grund habe der 18-Jährige, der bereits polizeibekannt sei, dann auf den Busfahrer eingeschlagen.



Der 57-Jährige sei mit einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden. Dem jungen Mann wurde die Nutzung des Schweriner Nahverkehrs nach dem Zwischenfall untersagt.