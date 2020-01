Vorfall bei Lyon

Französischer Polizist im Einsatz gegen Bande tödlich verletzt

11.01.2020, 13:43 Uhr | dpa

Nach monatelanger Observierung will die französische Polizei eine kriminelle Bande festnehmen. Doch beim wird ein Polizist vom Fluchtfahrzeug der Räuber angefahren und tödlich verletzt.

Im Einsatz gegen eine Verbrecherbande ist in Frankreich ein Polizist tödlich verletzt worden. Der 45-Jährige sei bei einem mutmaßlichen Raubüberfall in einem Vorort von Lyon von einem Lieferwagen angefahren worden, berichtete der Nachrichtensender BFMTV am Samstag. Der Fahrer habe den Polizisten am späten Freitagabend vorsätzlich getroffen und sei dann geflüchtet, sagte Frankreichs Innenminister Christophe Castaner bei der Eröffnung einer Bürgerversammlung zum Thema Innere Sicherheit.

Die Polizisten hätten über Monate hinweg eine Bande observiert, die sie wegen Überfällen und Diebstählen im Verdacht hatte, berichtete der Sender BFMTV. Demnach hatte die Polizei beim Zugriff versucht, mit zwei Fahrzeugen den Lieferwagen zu blockieren. Dessen Fahrer fuhr dem Bericht zufolge vor und zurück und traf dabei den Polizisten. Der Beamte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Samstag starb.