Große Verluste in US-Bibliothek

Archivar stiehlt historische Bücher im Millionenwert

15.01.2020, 09:41 Uhr | dpa

Nichts war vor ihm sicher: Er stahl eine Bibel aus dem 17. Jahrhundert und ein Werk von Isaac Newton. Über Jahre schmuggelte ein Archivar Bücher aus einer Bibliothek. Jetzt wurden er und ein Komplize verurteilt.

Ein Archivar und ein Buchhändler in den USA haben über Jahre hinweg seltene historische Bücher im Gesamtwert von mehr als acht Millionen Dollar (rund 7 Millionen Euro) aus einer Bibliothek gestohlen und weiterverkauft. Unter den gut 300 Werken befanden sich eine lateinische Ausgabe der "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" des englischen Mathematikers Isaac Newton (1643 – 1727) sowie eine Bibel aus dem 17. Jahrhundert, wie US-Medien am Dienstag berichteten. Die beiden Männer im Alter von 63 und 56 Jahren hätten am Montag vor einem Gericht in Pittsburgh ihre Taten eingeräumt. Ihnen drohten nun bis zu 16 Monate Haft.

Den Berichten zufolge soll der Archivar die Bücher von 1992 bis 2017 aus dem Sonderlesesaal der Carnegie Library in Pittsburgh herausgeschmuggelt haben. Der Buchhändler verkaufte das Diebesgut demnach online sowie in seinem nahe gelegenen Buchladen in der Universitätsstadt im Osten der USA.

Die Bibliothek sei 2017 bei einer Bestandsaufnahme auf die Verluste aufmerksam geworden, hieß es. Die Carnegie Library zeigte sich in einer Mitteilung wütend und schockiert über den Vertrauensbruch der Täter, die von vielen Mitarbeitern als Freunde und Kollegen angesehen worden seien.