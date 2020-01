Drogenschmuggler festgenommen

Flughafen München: Mann mit einem Kilo Kokain ertappt

31.01.2020, 10:14 Uhr | dpa

Ein Mann ist in München am Flughafen bei der Zollkontrolle aufgeflogen. Der 40-Jährige hatte versucht, Drogen zu schmuggeln. Er hatte eine Vielzahl Päckchen verschluckt.

Ein Drogenschmuggler mit fast hundert Päckchen Kokain im Körper ist am Flughafen München festgenommen wurden. Der 40-Jährige trug insgesamt rund ein Kilogramm Drogen mit sich, wie das Hauptzollamt München am Freitag mitteilte. Bei der Zollkontrolle am vergangenen Wochenende wirkte der Mann äußerst nervös und verstrickte sich in Widersprüche. Ein Drogentest fiel demnach positiv aus.

Röntgenuntersuchung brachte Klarheit

Da weder am Körper noch im Gepäck des Reisenden Kokain gefunden wurde, wurde der Mann im Krankenhaus geröntgt. Das Röntgenbild zeigte schließlich 97 sogenannte Bodypacks, die im Tagesverlauf auf natürliche Weise ihren Weg nach draußen fanden. Gegen den Mann, der aus Brasilien kam und nach Spanien weiterreisen wollte, wurde Haftbefehl erlassen.