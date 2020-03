Mordkommission ermittelt

Zwei Tote in Berlin-Marzahn entdeckt

01.03.2020, 15:20 Uhr | dpa

Polizeifahrzeug im Einsatz (Symbolbild): Die Leichen wurden in der Nacht zum Sonntag aufgefunden. (Quelle: Rene Traut/imago images)

Im Berliner Stadtteil Marzahn wurden zwei Leichen in einer Wohnung gefunden. Die Polizei schließt ein Tötungsdelikt nicht aus.

In einer Wohnung in Berlin-Marzahn sind in der Nacht zwei Tote entdeckt worden. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes, sagte ein Polizeisprecher.



Eine Mordkommission habe Ermittlungen aufgenommen. Nähere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Im Laufe des Tages wollten Staatsanwaltschaft und Polizei weitere Informationen zu dem Fall bekanntgeben.