Streit vor Döner-Imbiss eskaliert

Massenschlägerei: Gruppen prügeln sich mit Holzlatten

05.04.2020, 14:08 Uhr | dpa, pdi

Ein Streit vor einem Döner-Imbiss in Mülheim an der Ruhr eskaliert: Zwei große Personengruppen gehen unter anderem mit Holzlatten aufeinander los. Hintergründe der Schlägerei sind unklar.

Bei einer Massenschlägerei sind vor einem Döner-Imbiss in Mülheim an der Ruhr drei Menschen leicht verletzt worden. Sie kamen in ein Krankenhaus, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.



Demnach geriet am Samstagabend "eine größere Anzahl an Personen" zunächst verbal vor dem Imbiss aneinander. Der Streit eskalierte. Die Beteiligten schlugen dann unter anderem mit Holzlatten aufeinander ein. Beamte nahmen die Personalien auf, Festnahmen gab es laut der Polizeisprecherin aber nicht. Ermittelt werde wegen gefährlicher Körperverletzung. Insgesamt seien 15 bis 20 Menschen vor Ort gewesen.

Die Hintergründe zur Schlägerei waren am Sonntag noch unklar. Die Ermittlungen dauerten an. Zunächst hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" berichtet.