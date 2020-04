Eine Festnahme

Polizeiwache am Berliner Alexanderplatz angegriffen

Die Polizeiwache am Alexanderplatz ist am später Freitagabend angegriffen worden. Ein Mann warf mehrere Steine durch das Fenster in Richtung der Beamten im Inneren. (Archivfoto) (Quelle: imago images)

Attacke auf eine Polizeiwache mitten in Berlin: Die Polizisten im Inneren wussten zunächst nicht, wie viele Personen sie dort wie ins Visier nehmen.



Die Polizeiwache am Berliner Alexanderplatz ist am Freitagabend angegriffen worden. Um kurz nach 23 Uhr splitterten in kurzer Folge mehrere Scheiben. Die Polizisten im Inneren konnten die Lage zunächst nicht einschätzen und forderten starke Verstärkung an.

Eintreffende Kollegen konnten in der Nähe einen flüchtenden Mann vorläufig festnehmen. Dabei leistete Der mutmaßliche Täter war ersten Ermittlungen zufolge auf den Container-Bau mit der darin untergebrahcten Wache zugerannt und hatte nacheinander mindestens zwei Steine durch die Scheibe geworfen. Dabei war er offenbar vermummt. An der Wache gibt es eine Videoüberwachung. Die Alex-Wache ist rund um die Uhr mit drei Beamten besetzt, soll aber in erster Linie Anlaufstelle bei Fragen sein.



Ein Beamter des zuständigen Abschnitts 57 sagte t-online.de in der Nacht, dass ein politischer Hintergrund geprüft werde. Die Personalien des mutmaßlichen Täters standen zunächst noch nicht fest. Die Polizisten wurden durch die Steinwürfe nicht verletzt.

Zunächst hatte die B.Z. über die Attacke berichtet.