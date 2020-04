Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

21-Jähriger auf Parkplatz in Lübeck tödlich verletzt

21.04.2020, 10:04 Uhr | dpa

Verdacht auf ein Tötungsdelikt in Lübeck: Ein junger Mann wird am helllichten Tag auf einem Supermarkt-Parkplatz tödlich verletzt. Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Es kommt zu einer Festnahme.

Ein 21-Jähriger ist am Montag auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Lübeck tödlich verletzt worden. Ein 22-Jähriger wurde am Abend vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Zeugenaussagen gehen die Ermittler von insgesamt drei männlichen Verdächtigen aus. Die Staatsanwaltschaft und die Lübecker Mordkommission haben die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen.

Der 22-Jährige wurde in einem an den Parkplatz angrenzenden Hochhaus gefasst. Die Polizei hat den Bereich rund um den Tatort und Teile eines dortigen Mehrfamilienhauses abgesperrt.

Der verletzte Mann stirbt noch vor Ort

Um 16.55 Uhr sei der Polizei eine schwer verletzte Person auf dem Parkplatz nahe des Kreisverkehrs in der Lübecker Ziegelstraße gemeldet worden. Trotz einer umgehenden Wiederbelebung starb der 21-Jährige noch vor Ort.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. "Die Ermittlungen zum Ablauf des Tatgeschehens und den Hintergründen der Tat stehen noch am Anfang und werden mit Hochdruck in alle Richtungen geführt", teilte die Polizei mit. "Weitere Auskünfte können aufgrund dessen und zum Schutze der Ermittlungen derzeit nicht erteilt werden."