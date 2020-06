Mordverdächtiger im Fall Maddie

"Der Oberkellner" könnte schon bald freikommen

Madeleine McCann war fast vier, als sie aus dem Urlaubsapartment des englischen Ärzte-Ehepaars in Praia da Luz in Portugal verschwand. Seitdem gilt sie als vermisst. (Quelle: t-online.de)

Der Verdächtige im Fall Madeleine McCann kämpft um seine Freilassung. Möglicherweise könnte er schon bald das Gefängnis verlassen. Trotz erheblicher Vorstrafen.

Die überraschend öffentlich gemachten Mordermittlungen gegen einen deutschen Verdächtigen im Fall der vermissten Madeleine McCann stehen möglicherweise unter besonderem Zeitdruck. Der Verdächtige könnte aus der JVA Kiel freikommen, sollte er in juristischen Kämpfen vor Bundesgerichtshof und Europäischem Gerichtshof Recht erhalten. Das geht aus zwei Beschlüssen des BGH vom 21. April hervor.



Demnach muss höchstrichterlich geklärt werden, ob der Verdächtige aufgrund eines Verbrechens in Deutschland hätte angeklagt und verurteilt werden dürfen, obwohl er wegen eines anderen aus Portugal ausgeliefert wurde. Die Lage gestaltet sich aufgrund der Vielzahl der Verurteilungen des Mannes unübersichtlich.

Zahlreiche Verurteilungen belegt

Derzeit verbüßt der Mann noch eine Haftstrafe in Kiel, weil er mit größeren Mengen Marihuana gehandelt hat. Anschließend müsste er dann wohl eine siebenjährige Haftstrafe wegen einer schweren Vergewaltigung antreten – derzeit liegt die Revision dazu allerdings noch beim Bundesgerichtshof, der auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs im Eilverfahren wartet.



Bereits am Sonntag hat der 43-Jährige allerdings zwei Drittel seiner Drogenhaftstrafe verbüßt. Dann muss richterlich geprüft werden, ob der Rest zur Bewährung ausgesetzt wird und der Mann frei kommt - oder ob beispielsweise Untersuchungshaft, das noch nicht rechtskräftige Urteil oder die Ermittlungen gegen ihn im Fall McCann dem entgegenstehen. Dann wird mutmaßlich auch sein Strafregister zur Sprache kommen.

Mehrere Sexualstraftaten an Kindern

Denn der 43-jährige Deutsche hat eine lange Geschichte wiederkehrender Konflikte mit dem Gesetz. Darunter sind schwerste Verbrechen wie Kindesmissbrauch und eine Vergewaltigung in Praia da Luz, dem Ort von Maddies Verschwinden, aber auch sehr viele kleinere Delikte wie Diebstahl, Urkundenfälschung und Widerstand. Gerichtsunterlagen, die t-online.de vorliegen, listen die Verurteilungen des Mannes detailliert auf.





1993: Diebstähle und Fahren ohne Fahrerlaubnis

1995: Mehrere Sexualstraftaten an Kindern

2005: Führen eine Fahrzeugs ohne Haftpflichtversicherung und eines verbotenen Gegenstands

2006: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

2006: Schwerer Diebstahl

2010: Urkundenfälschung

2011: Handeltreiben mit Betäubungsmitteln

2013: Gemeinschaftlicher Diebstahl

2015: Vergehen gegen das Waffengesetz

2015: Versuchter Diebstahl

2016: Urkundenfälschung und vorsätzliche Trunkenheit im Verkehr

2017: Körperverletzung

2017: Sexueller Missbrauch eines Kindes und Kinderpornographie

2019: Schwere Vergewaltigung und räuberische Erpressung (noch nicht rechtskräftig)



Inwiefern sich der Tatverdacht gegen den Mann im Fall McCann bereits erhärtet hat, ist noch unklar. Aus den Gerichtsunterlagen geht allerdings hervor, dass sich der Mann im Tatzeitraum seit Jahren in der portugiesischen Küstenregion aufhielt, wo Maddie McCann am 3. Mai 2007 aus dem "Ocean Resort" verschwand. Sogar am Tatabend soll er nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamts in direkter Nähe gewesen sein. Demnach haben die Ermittler dem Mann ein Mobiltelefon zuordnen können, mit dem er eine Stunde vor Maddies Verschwinden aus dem Hotelkomplex heraus einen Unbekannten anrief.

Darüber hinaus scheint der Modus Operandi des verurteilten Sexualstraftäters zum vermuteten Tatablauf zu passen: Er war ortskundig, hielt sich jahrelang in der Region mit Gelegenheitsjobs und Kleinkriminalität über Wasser und stieg laut Zeugen in Hotelzimmern und Ferienwohnungen ein, um Touristen zu bestehlen. Zudem arbeitete er wohl auch immer wieder in Hotels – einer der Zeugen in einem früheren Strafverfahren hatte ihm deswegen einen Spitznamen gegeben: "der Oberkellner". Schließlich sei er stets elegant gekleidet gewesen.

