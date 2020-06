Täter auf der Flucht

39-Jähriger fährt Polizisten absichtlich über die Beine

26.06.2020, 11:50 Uhr | t-online.de, joh

In Thüringen hat ein Mann, der von Polizisten kontrolliert werden sollte, einen Beamten erst an- und dann überfahren. Er ist auf der Flucht.

Bei einem Polizeieinsatz ist ein Beamter in Thüringen schwer verletzt worden. Der Täter sei auf der Flucht, teilte die Polizeidirektion Jena mit. In der Stadt Apolda wollten die Polizisten am Donnerstagabend gegen 22 Uhr einen 39-jährigen Mann in einem roten VW kontrollieren. Der Mann flüchtete allerdings und überfuhr mehrere rote Ampeln. Als die Polizisten ihn doch stoppen konnten, und sich einer der beiden Beamten dem Wagen näherte, legte der Mann den Rückwärtsgang ein und fuhr ihn an.

Der angefahrene Polizist versuchte, sich an die Seite der Straße zu retten, der Täter setzte allerdings erneut zurück und fuhr ihm über die Beine. Der Beamte kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei fahndet nun nach dem 39-Jährigen. Weshalb er kontrolliert werden sollte, ist bisher nicht bekannt.