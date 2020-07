Ausschreitungen in Frankfurt

Feier eskaliert – Hunderte Flaschen fliegen auf Polizisten

19.07.2020, 13:32 Uhr | AFP, pdi

Frankfurt: Mitarbeiter der Stadtreinigung beseitigen am Morgen vor der Alten Oper Scherben der zertrümmerten Scheiben einer Bushaltestelle. In der Nacht ist es auf dem Opernplatz zu gewalttätigen Krawallen gekommen. (Quelle: dpa)

Tausende Menschen feiern am Samstagabend auf dem Frankfurter Opernplatz. Die zunächst friedliche Stimmung schlägt gegen Mitternacht um. Die Polizei spricht von einem "Hagel an Flaschenwürfen".

Bei Ausschreitungen am Opernplatz in Frankfurt am Main sind Polizisten in der Nacht zum Sonntag aus einer Menge von hunderten Feiernden massiv mit Flaschen beworfen worden. Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill sprach am Sonntag von einem "Hagel von Flaschenwürfen" gegen Beamte. Mindestens fünf Polizisten seien verletzt worden. 39 Tatverdächtige seien vorläufig festgenommen worden.

Nach Polizeiangaben hatten sich in der Nacht rund 3.000 Menschen am Opernplatz versammelt, um wie in den Vorwochen friedlich zu feiern. Etwa eine Stunde nach Mitternacht sei die Stimmung aber gekippt und aggressiv geworden. Etwas später hätten sich ungefähr 25 bis 30 Menschen eine Schlägerei geliefert. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich noch rund 500 bis 800 Partygänger am Opernplatz befunden.

Als Polizeibeamte einschritten, um einen Verletzten zu bergen und Streit zu schlichten, habe sich die Menge gegen die Beamten solidarisiert, sagte Bereswill. Die Polizisten seien "massiv" mit Flaschen angegriffen worden. Jeden Treffer hätten hunderte Menschen mit Gehohle und Beifall quittiert, kritisierte der Polizeipräsident, der das Verhalten "erschreckend" nannte.

Mit zusätzlichen Kräften wurde der Platz schließlich geräumt, wobei immer wieder Flachen flogen. Von den 39 festgenommenen Störern im Alter zwischen 17 und 21 Jahren befanden sich am Sonntagmittag noch acht in Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft prüfte, ob gegen sie Haftantrag wegen schweren Landfriedensbruchs gestellt wird.

Auch in Saarbrücken lief eine nicht angemeldete Feier aus dem Ruder. Aus einer Menge von rund 150 Menschen wurden Polizisten ebenfalls beleidigt und mit Flaschen attackiert. Ein Mann gab an, er habe seinen Geburtstag mit lediglich 50 Menschen feiern wollen. Es kamen aber nach einem Aufruf in den sozialen Medien rund dreimal so viele. Den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Zu viele Feiernde in Hamburg

Auch in Hamburg genossen tausende Menschen am Samstagabend in Hamburg das laue Sommerwetter im Freien. Vor allem auf dem Kiez und in der Schanze war es dabei zu größeren Menschenansammlungen gekommen. Auf der Großen Freiheit war es dabei teilweise so voll geworden, dass die Feiermeile zweimal von der Polizei abgeriegelt werden musste. "Die Kollegen haben zeitweise die Zugänge zur Großen Freiheit gesperrt", sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag in Hamburg. Nach jeweils einer halben beziehungsweise einer dreiviertel Stunde habe sich der Besucherstrom wieder entzerrt und die Zugänge wurden wieder geöffnet. Platzverweise seien nicht erteilt worden.

"Wir haben am Wochenende festgestellt, dass sowohl die Sternschanze als auch St. Pauli sehr gut besucht waren. Der überwiegende Teil der Bevölkerung hat sich dabei ganz regelkonform verhalten", sagte die Sprecherin weiter. Lediglich aus der Partyszene heraus sei bei manchen Feiernden mit zunehmendem Alkoholisierungsgrad der Wille gesunken, sich an die Corona-Abstandsregeln zu halten. Dennoch seien am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag nur sehr wenige Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden.

Auch tagsüber habe es am Elbstrand und in den Parks trotz des warmen Sommerwetters keine Auffälligkeiten gegeben. "Es wurde über den Tag zusehends voller, aber die Leute haben sich offenbar an die Abstandsregeln gehalten."