Flucht vor der Polizei

Mit Wagen des Vaters – 15-jähriger verursacht schweren Autounfall

22.07.2020, 11:51 Uhr | AFP

Polizei: Musste in Niedersachsen einen Wagen mit Jugendlichen verfolgen, als diese geflohen sind (Symbolbild). (Quelle: onw images/imago images)

Ein 15-Jähriger wollte mit seinen Kumpels in Niedersachsen eine kleine Spritztour mit dem Auto seines Vaters machen. Als die Polizei den Wagen stoppen wollte, gab es eine Verfolgungsjagd – mit schlimmem Unfall.

In Niedersachsen hat sich ein 15-Jähriger mit dem Auto seines Vaters eine wilde nächtliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach Angaben der Beamten vom Mittwoch endete diese in einem Unfall, bei dem der Fahrer und zwei 14-jährige Mitfahrerinnern verletzt wurden. Der Jugendliche beschleunigte demnach auf einer Landstraße bis auf 200 Stundenkilometer und verlor am Ende die Kontrolle über das Auto.

Er fuhr über eine Verkehrsinsel und prallte gegen eine Leitplanke und ein Verkehrsschild. Wie die Polizei in Stade weiter mitteilte, realisierten die Einsatzkräfte das Alter der Fahrzeuginsassen erst nach dem Unfall.



Jugendliche mussten ins Krankenhaus

Sie waren von einem Zeugen alarmiert worden, der beobachtet hatte, wie drei Menschen mit Taschenlampen in der Nacht zum Mittwoch in der Gemeinde Buxtehude aus einem Auto ein- und ausstiegen und mit diesem dann über eine Bundesstraße weiterfuhren.

Mehrere Streifenwagen machten sich auf den Weg und entdeckten das verdächtige Auto auf der Landstraße. Laut Polizei gab der Fahrer Gas und versuchte mit hoher Geschwindigkeit, vor den Beamten zu flüchten.



Nach wenigen Minuten ereignete sich der Unfall. Die drei Jugendlichen kamen in ein Krankenhaus. Gegen den Fahrer wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.