Attacke in Bremen

Maskenverweigerer schlägt Restaurantmitarbeiter

29.07.2020, 14:03 Uhr | dpa

Wie in Berlin herrscht auch in Bremen in Restaurants die Maskenpflicht. (Symbolfoto) (Quelle: Steinach/imago images)

Weil er sich weigerte im Restaurant einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wiesen zwei Mitarbeiter einen Mann in Bremen auf die Maskenpflicht hin. Plötzlich prügeten mehrere aggressive Gäste auf sie ein.

Zwei Mitarbeiter eines Schnellrestaurants in Bremen sind geschlagen worden, weil sie einen Kunden auf das Fehlen einer Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen haben. Nach Polizeiangaben war der Mann in der Nacht auf Mittwoch in das Restaurant gekommen. Als ihm gesagt wurde, dass er ohne Maske im Lokal nicht bedient werde, wurde er ausfällig. Er griff erst einen 28-jährigen Mitarbeiter an und dann einen Kollegen, der schlichten wollte.

Schließlich stürmten noch vier Kumpel des Angreifers ins Lokal und schlugen ebenfalls auf die Mitarbeiter ein. Diese kamen mit Blessuren davon. Die Täter flüchteten anschließend in einem Auto.

Die Polizei erinnerte daran, dass die Hygiene- und Abstandsregeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie weiter gelten. Bei Verstößen seien Bußgelder bis zu Tausenden Euro fällig. In Oldenburg hatten Mitte Juli zwei Männer einen Busfahrer beleidigt, der auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. Als der Busfahrer die Männer festhalten wollte und selbst handgreiflich wurde, kam es zu einer Schlägerei.