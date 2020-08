Nahe Liebau

Spaziergänger finden Babyleiche in Wald im Vogtland

06.08.2020, 11:34 Uhr | nhr, t-online.de

Ein Wald im Vogtland: Bei Liebau in Sachsen wurde eine Babyleiche gefunden. (Symbolfoto) (Quelle: blickwinkel/imago images)

In Liebau im sächsischen Vogtland wurde die Leiche eines Babys gefunden. Viele Fragen zum Tod des Kindes sind noch offen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Mittwoch haben Spaziergänger in einem Waldstück bei Liebau im sächsischen Vogtland die Leiche eines Babys gefunden. Informationen zu Alter, Geschlecht, Todesursache und Zeitpunkt konnten die Ermittler noch nicht machen, heißt es in einer Mitteilung der zuständigen Polizeidirektion.

Der Leichnam wurde mittlerweile in die Gerichtsmedizin überliefert, um weitere Informationen zu erhalten. Die Kriminalpolizei wurde hinzugezogen. Ermittlungen laufen.