Einsatz in Mönchengladbach

SEK stürmt Haus und nimmt bewaffneten Mann fest

22.08.2020, 22:08 Uhr | dpa

Ein bewaffneter Mann hat die Polizei in Mönchengladbach zu einer stundenlangen Nervenprobe gezwungen. Offenbar bedrohte er über Stunden eine Frau. Am Abend schritt das SEK ein.

Stundenlanger Ausnahmezustand in Mönchengladbach: Nachdem dort am Samstag ein 58-jähriger Waffenbesitzer eine Frau massiv bedroht hatte, riegelte die Polizei ein Haus und die Umgebung weiträumig ab.



Am Abend gelang es dann einem Spezialeinsatzkommando (SEK), in das Gebäude einzudringen und den Mann widerstandslos in Gewahrsam zu nehmen. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Es seien in dem Haus mehrere Langwaffen und Munition gefunden und sichergestellt worden.

Gegen 14.00 Uhr war die Polizei nach eigener Darstellung darüber informiert worden, dass der jagderfahrene 58-Jährige angetrunken und "äußerst aggressiv" die Frau verbal bedrohte. Die Angegriffene habe jedoch das Haus verlassen können. Nachdem am Abend die Gefahr vorüber war, wurde der 58-Jährige durch das Ordnungsamt und einen Amtsarzt in eine psychiatrische Klinik überwiesen.