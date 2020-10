In US-Staat Texas

63-Jährige verkauft Diebesgut – Haft und Millionenstrafe

05.10.2020, 11:03 Uhr

Eine Frau aus Texas hat auf ihren Reisen durch die USA jahrelang Waren gestohlen und diese über Ebay verkauft. Nun muss sie ins Gefängnis und mehrere Millionen Dollar Schadensersatz zahlen.

Jahrelang ging es gut, jetzt wurde sie überführt: Die 63-jährige Kim Richardson aus Dallas in Texas muss knapp 4,5 Jahre ins Gefängnis und 3,8 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen. Sie hatte über etwa 19 Jahre hinweg auf ihren Reisen durch die USA Waren aus Einzelhandelsgeschäften gestohlen, berichtet CNN.

Für ihren Taten hatte sie sich extra Diebstahl-Hilfsmittel zugelegt, um Sicherheitsvorkehrungen an den Waren zu entfernen. In einer großen schwarzen Tasche schmuggelte sie dann alles unentdeckt aus den Geschäften. Doch damit ist nun Schluss. Nach einer Untersuchung des Federal Bureau of Investigation and Secret Service erklärte sich Richardson nun bereit, den Millionenbetrag als Rückerstattung zu zahlen, teilte US-Staatsanwalt Ryan K. Patrick am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit.

Richardson hatte mit ihrem Verkauf der gestohlenen Ware eben diese 3,8 Millionen Euro eingenommen. Die Käufer schickten ihr das Geld auf vier verschiedene Paypal-Konten. Es sei unmöglich, alle Käufer der gestohlenen Ware zurückzuverfolgen, so das Gericht während der Verurteilung.