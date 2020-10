Ohne Führerschein

Jugendlicher baut Unfall und flieht – 16-Jährige verletzt

14.10.2020, 13:24 Uhr | dpa

In Niedersachsen hat ein 15-Jähriger mit mehreren Freunden eine Spritztour unternommen und dabei einen schweren Unfall gebaut. Ein Mädchen erlitt schwere Rückenverletzungen.

Ein 15 Jahre alter Autofahrer ohne Führerschein hat in der Nähe von Osnabrück mit mehreren Jugendlichen im Wagen einen schweren Unfall gehabt. Bei dem Vorfall in der Nacht auf Mittwoch erlitt eine 16 Jahre alte Mitfahrerin ersten Erkenntnissen nach schwere Rückenverletzungen und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Insgesamt fünf Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren waren in dem Auto von Badbergen in Richtung Quakenbrück unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve kam der Wagen aus bislang ungeklärten Gründen von der Straße ab und blieb im Graben auf dem Dach liegen. Der 15 Jahre alte Fahrer floh vom Unfallort.

Zwei weitere Mitfahrerinnen und ein weiterer Mitfahrer wurden leicht verletzt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Wie die Jugendlichen an den Wagen kamen, war zunächst unklar.