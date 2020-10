Explosion in Bank

Unbekannte sprengen Geldautomaten – Täter flüchtig

16.10.2020, 08:27 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife (Symbolbild): In Darmstadt haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

In Darmstadt haben Unbekannte eine Bank überfallen. Die Täter sprengten zwei Geldautomaten – und machten sich mit einer unbekannten Menge an Bargeld davon.

Vier Maskierte sollen in Darmstadt im Vorraum einer Bank zwei Geldautomaten gesprengt und Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet haben. Trotz einer Großfahndung der Polizei, in die zeitweise ein Hubschrauber eingebunden war, seien die Verdächtigen bis zum frühen Freitagmorgen noch nicht gefasst worden, sagte ein Sprecher der Polizei.



Zeugen hätten beobachtet, wie die Unbekannten in der Nacht auf Freitag zunächst zu Fuß und anschließend im Auto flüchteten. Die Geldautomaten und der Vorraum der Bank wurden stark beschädigt, wie die Polizei weiter mitteilte.