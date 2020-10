Polizei stellt Waffe sicher

Massenschlägerei von Männer-Gruppen in Gelsenkirchen

19.10.2020, 16:54 Uhr | TiK, t-online

Polizeieinsatz (Symbolbild): In Gelsenkirchen kam es zu einer Massenschlägerei, die Polizeibeamten stellten eine Waffe sicher. (Quelle: Getty Images)

Am Sonntagabend kam es in Gelsenkirchen zu einer Massenschlägerei: Mehrere Gruppen gingen einander an, dann musste die Polizei anrücken.

Ein Freizeitzentrum wurde am Sonntagabend zum Schauplatz einer Prügelei: Auf dem Gelände des "Alma Parks" gingen junge Männer zweier unterschiedlicher Gruppen aufeinander los. Dies berichtet das Nachrichtenportal derwesten.de.

Gegen 21.15 Uhr brach die Prügelei in Ückendorf bei Gelsenkirchen aus. Die Polizei kam wenig später dazu. Mehrere Täter versuchten daraufhin zu flüchten, einige im Auto, einige zu Fuß. Die Polizei konnte dennoch zwölf Täter festhalten. Die Männer waren zwischen 21 und 31 Jahre alt, sie wurden durchsucht und ihre Personalien wurden von der Polizei aufgenommen. Zudem wurde ein Messer sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet.