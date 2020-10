Polizeieinsatz in Hanau

Obdachloser krankenhausreif geschlagen

23.10.2020, 18:06 Uhr | dpa

Mit Tritten und Schlägen ist ein wohnungsloser Mann in Hessen aus dem Schlaf gerissen worden. Sein Angreifer attackierte ihn, nachdem er sich auf eine Bank gelegt hatte.



Ein schlafender Obdachloser ist in der Innenstadt von Hanau krankenhausreif geprügelt worden. Die Polizei nahm nach dem Angriff in der Nacht zum Freitag einen 50-Jährigen fest, wie die Staatsanwaltschaft in Hanau und die Polizei in Offenbach am Freitag mitteilten.

Der ebenfalls wohnsitzlose Mann soll den 43-Jährigen getreten und geschlagen haben, nachdem sich dieser auf eine Bank gelegt habe. Ermittelt werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Das Opfer kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe aber nicht, hieß es. Der 50-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.