Nach Unfall in Südhessen

Polizeihund stellt flüchtigen Beifahrer

30.11.2020, 10:49 Uhr | dpa

Polizisten und Polizeihund: In Raunheim hat ein Polizeihund einen Flüchtigen gefunden. (Symbolbild) (Quelle: Kirchner-Media/imago images)

Nach einem Unfall bei Raunheim in Hessen sind Fahrer und Beifahrer geflüchtet. Der Polizeihund Ilox leistete daraufhin gute Arbeit – und spürte einen Flüchtigen auf.

Nach einem Unfall auf der Autobahn 67 bei Raunheim hat Polizeihund Ilox den flüchtigen Beifahrer in einem Wald gestellt. Der Fahrer sei wenig später in seiner Wohnung festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit.



Der 26 Jahre alte Mann war am Sonntagabend mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen, der Wagen prallte in die Behelfsschutzplanke einer Baustelle. Gemeinsam mit seinem 29 Jahre alten Beifahrer ließ der Fahrer laut Polizei das Auto stehen und flüchtete zu Fuß.



Die Einsatzkräfte machten sich mit einem Polizeihund auf die Suche und wurden in einem nahe gelegenen Wald fündig – dort spürte Ilox den Beifahrer auf.