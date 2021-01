Bei Minus 30 Grad

Russland: Vater sperrt Sohn barfuß in kalte Garage

02.01.2021, 14:06 Uhr | dpa

Polizei in Russland: Ein Vater sperrte seinen vierjährigen Sohn über Nacht in die Garage. (Symbolbild) (Quelle: ITAR-TASS/imago images)

In Russland hat ein Vater seinen Sohn über Nacht in eine Garage gesperrt. Das Kind ist erst vier Jahre alt und erlitt Erfrierungen an Händen und Füßen.

Bei eisigen Temperaturen hat ein Vater in Russland seinen vierjährigen Sohn nachts stundenlang leicht bekleidet in einer unbeheizten Garage eingesperrt. Weil der kleine Junge sich schlecht benommen haben soll, habe der 35-Jährige ihn erst geschlagen und ihn dann in die Garage gebracht haben, teilten die Ermittler in der Region Transbaikalien im Osten des Landes am Samstag mit.



Das Kind war demnach barfuß und trug nur eine leichte Trainingshose und ein T-Shirt. Es erlitt Erfrierungen an Händen und Füßen und wird in einem Krankenhaus behandelt. In der Region sind die Temperaturen in den vergangenen Tagen auf bis zu minus 30 Grad gefallen.