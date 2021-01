In Rheinland-Pfalz

Verdacht erhärtet: Drei Jungen sollen Grundschule angezündet haben

04.01.2021, 14:03 Uhr | dpa

Große Teile einer Grundschule in Boppard sind nach einem Brand nicht mehr nutzbar: Der Verdacht gegen drei Jungen hat sich verhärtet. (Quelle: Thomas Frey/dpa)

Der Schaden geht in die Millionenhöhe: Drei Jungen werden verdächtigt, für den Brand in einer Schule verantwortlich zu sein. Allerdings wird nur gegen zwei der Jugendlichen ermittelt.

Nach dem Brand einer Grundschule in Boppard mit einem zunächst geschätzten Sachschaden von rund einer Million Euro hat sich der Verdacht gegen drei Jungen erhärtet. Das Schulgelände im Ortsbezirk Bad Salzig sei von Brandermittlern untersucht worden, teilte das Polizeipräsidium Koblenz am Montag mit. "Im Ergebnis ist festzuhalten, dass eine technische Ursache für den Brandausbruch ausgeschlossen werden kann und dass weiterhin von einer fahrlässigen Brandstiftung auszugehen ist", hieß es weiter.

Gegen zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren wird wegen dieses Verdachts ermittelt. Die Polizei will sie in dieser Woche zu den Erkenntnissen der Brandermittler befragen. Der dritte Junge ist laut Polizeipräsidium mit 13 Jahren noch strafunmündig und kann daher strafrechtlich nicht verfolgt werden.

Passanten hatten am 28. Dezember einen brennenden Tisch unter einem Vordach gemeldet. Die Flammen waren auf die Schulfassade übergegangen und in das Gebäude eingedrungen. Die Schüler waren in den Weihnachtsferien. Die Ganztagsschule galt nach dem Brand als einsturzgefährdet.