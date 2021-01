Polizei sucht Zeugen

Sechsjähriger angefahren und schwer verletzt – Fahrer flüchtet

29.01.2021, 10:49 Uhr | dpa, MaM

In Baden-Württemberg hat ein unbekannter Fahrer mit seinem Wagen einen sechsjährigen Jungen angefahren und schwer verletzt. Ohne stehenzubleiben fuhr er danach weiter.

Ein Sechsjähriger ist in Baden-Württemberg (Landkreis Karlsruhe) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge hatte mit anderen Kindern die Straße überquert, offensichtlich ohne dabei auf den Verkehr zu achten, wie die Polizei mitteilte.

Passanten eilten zur Hilfe

Der Wagen fuhr nach der Kollision auf der Bundesstraße 3 weiter in Richtung Karlsruhe, ohne zu halten. Ob ein Mann oder eine Frau am Steuer saß, blieb zunächst unklar. Ersthelfer kümmerten sich um den Sechsjährigen. Er wurde am Bein verletzt und in eine Kinderklinik gebracht.



Wie die Polizei Karlsruhe berichtet, handele es sich bei dem Wagen, den ersten Zeugenaussagen zufolge, um ein weißes Fahrzeug. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen des Unfalls.