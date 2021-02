Briefbomben in Serie

Wieder verdächtiges Paket in Baden-Württemberg abgefangen

20.02.2021, 13:48 Uhr | ann, dpa

In einem DHL-Verteilerzentrum in Leimen ist am Samstag ein angebranntes Paket entdeckt worden. Es ist unklar, ob ein Zusammenhang mit den Briefbomben-Anschlägen auf Lidl und Hipp besteht. (Quelle: PR-Video)

Die Polizei hat ein verdächtiges Paket in einem DHL-Zentrum in Leimen abgefangen. Das Gebiet wurde abgesperrt, Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort.

Gegen 10 Uhr am Samstagmorgen hat die Polizei in Leimen ein verdächtiges Paket in einem DHL-Zentrum abgefangen. Das teilt die Polizei mit. Rettungskräfte und Polizei seien derzeit vor Ort, das Gebäude sei vorsorglich geräumt und das Gebiet gesperrt worden. Auch die Entschärfer des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg seien routinemäßig hinzugezogen worden.



Ob ein Zusammenhang zu der aktuellen Serie von Explosionen verdächtiger Pakete besteht, sei bislang nicht bekannt. Zurzeit ermitteln Landeskriminalamt Baden-Württemberg und Staatsanwaltschaft Heidelberg im Fall eines mutmaßlichen Briefbombers, der in Serie Pakete an Unternehmen aus der Lebensmittelbranche verschickt.

Einsatzkräfte der Polizei vor dem DHL-Zentrum in Leimen: Das Gebiet wurde laut Polizei abgesperrt. (Quelle: Einsatz-Report24/dpa)



Man ermittele in alle Richtungen, sagte ein Sprecher der Mannheimer Polizei. Man sei momentan extrem sensibel, Sicherheit habe oberste Priorität.

Medien berichteten, es habe einen Brand in dem Paketzentrum gegeben. Das sei nicht korrekt, hieß es auf Nachfrage von t-online am Samstagmittag von der Polizei Leimen.

Briefbomben an Lebensmittelunternehmen

Die Wachsamkeit der Polizei in Baden-Württemberg ist zurzeit extrem groß. In den vergangenen Tagen hat es Anschläge mit Briefbomben auf eine Lidl-Zentrale in Neckarsulm, den "Capri Sonne"-Produzenten ADM Wild in Eppelheim und einen versuchten Anschlag auf den Babynahrungsproduzent Hipp im oberbayrischen Pfaffenhofen gegeben.



Das Paket an Hipp konnte in der Nacht zu Donnerstag in einem Paketzentrum am Münchner Flughafen abgefangen werden. Im Fall dieser drei Päckchen gehen die Behörden von einem Zusammenhang aus.