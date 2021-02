67-Jähriger festgenommen

Autofahrer raubt Frau aus und schleift sie mit

27.02.2021, 12:28 Uhr | dpa

Auf einem Campingplatz in Hessen hat die Polizei einen 67-Jährigen festgenommen. Er soll eine Frau beraubt, geschlagen und mit seinem Auto mitgeschleift haben.

In Hessen hat ein 67-Jähriger eine Frau bestohlen, geschlagen und dann in einem Auto mitgezerrt. Zunächst stahl der Angreifer die Handtasche der Frau und Lebensmittel aus ihrem Kinderwagen und lud die Sachen in sein Auto, so die Polizei in Ginsheim-Gustavsburg. Als die Frau sich wehrte, habe der Mann zugeschlagen und versucht, loszufahren.

Die Frau wollte ihn noch daran hindern, doch der Mann fuhr los und schleifte sie mehrere Meter weit am Auto mit. Die 35-Jährige musste verletzt in ein Krankenhaus.



Den Tatverdächtigen nahm die Polizei auf einem Campingplatz fest. Sein Autokennzeichen hatte die Ermittler zu ihm geführt. Der Mann soll am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.