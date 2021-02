Im südhessischen Biebesheim

Frau tot in Gebüsch gefunden – Ermittlung in alle Richtungen

27.02.2021, 21:31 Uhr | dpa

In Hessen ist in einem Gebüsch eine Frau gefunden worden. Rettungskräfte haben noch versucht, sie wiederzubeleben. Doch ohne Erfolg. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Im südhessischen Biebesheim ist eine 27 Jahre alte Frau tot in einem Gebüsch gefunden worden. Über den Notruf der Polizei wurde am späten Samstagnachmittag eine leblose Frau im Bereich eines Gebüsches in der Gernsheimer Straße gemeldet, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mitteilten.

Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche des Rettungsdienstes und der Polizei habe ein Notarzt nur noch den Tod der jungen Frau aus Biebesheim (Kreis Groß-Gerau) feststellen können.



Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen hätten die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. "Es wird in alle Richtungen ermittelt", sagte ein Polizeisprecher am Abend. Weitere Angaben wollte er unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft nicht machen.