SEK rückt an

Geiselnahme in Hotelzimmer beendet

02.04.2021, 00:35 Uhr | t-online, wan

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei in der Dunkelheit (Archivild). In Euskirchen musste ein Spezialkommando in ein Hotelzimmer eindringen. (Quelle: Gelhot/imago images)

Ein Spezialkommando musste am Donnerstagabend in Euskirchen anrücken, um einen Hotelangestellten zu befreien. Dieser war zuvor von einem Gast als Geisel genommen worden.

Nach einer Geiselnahme am Donnerstagabend (1. April) in einem Hotel in Euskirchen hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei einen durch einen Schuss in die Hüfte überwältigt. Der mutmaßliche Geiselnehmer war mit einem Messer bewaffnet gewesen. Die Beamten konnten einen Hotelangestellten (22) aus der Gewalt des Mannes befreien. Der Mitarbeiter war zuvor durch den Täter leicht verletzt worden. Beide befinden sich derzeit in einem Krankenhaus.



Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte der noch nicht identifizierte Tatverdächtige den Angestellten gegen 19 Uhr im Eingangsbereich des Hotels mit dem Messer bedroht und festgehalten. Gegenüber alarmierten Polizisten hatte er eine größere Summe Lösegeld gefordert und zudem angegeben, im Besitz von Sprengstoff zu sein. Am Abend durchsuchen Einsatzkräfte mit Diensthunden das geräumte Gebäude. Hinweise auf tatsächlich vorhandene Sprengmittel wurden bislang nicht gefunden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.