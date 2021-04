Mehrere Festnahmen

Jugendliche in Mülheim liefern sich Massenschlägerei

28.04.2021, 22:20 Uhr | sje, t-online

Polizeiwagen mit Blaulicht: Die Beamten blieben am Abend in der Innenstadt präsent (Symbolbild). (Quelle: Alexander Pohl/imago images)

In Mülheim sind am Abend etliche Jugendliche aufeinander losgegangen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus. Mehrere Personen wurden festgenommen, es soll Verletzte gegeben haben.

In Mülheim an der Ruhr lieferten sich am Abend 50 bis 100 Jugendliche eine Massenschlägerei. Die Beteiligten seien gegen 18 Uhr an der Haltestelle Mülheim-Stadtmitte aufeinander losgegangen, berichtet die "WAZ". Die Polizei sei von Beobachtern alarmiert worden und mit einem Großaufgebot angerückt.

Nach Eintreffen der Beamten hätten sich Gruppen "in alle Himmelsrichtungen" aufgelöst, sagte eine Sprecherin der "WAZ". Die Polizei sei aber am Abend weiterhin in der Innenstadt präsent, um bei erneuten Ausschreitungen eingreifen zu können. Wie es zu der Schlägerei kam, ist noch unklar. Den Berichten zufolge sind fünf Menschen festgenommen worden. Es soll mindestens zwei Verletzte gegeben haben.