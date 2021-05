Verstoß gegen Tierschutz

Feuerwehr rettet lebendige Ferkel aus Kadaverbehälter

03.05.2021, 21:03 Uhr | dpa

Vor einer Schweinemastanlage haben Zeugen lebende Tiere im Abfall entdeckt. Das Veterinäramt prüft nun Verstöße gegen den Tierschutz.

In einem Abfallcontainer an einer Schweinemastanlage in Milower Land (Landkreis Havelland) sind am Sonntag noch lebende Ferkel unter Tierkadavern entdeckt worden. Eine Zeugin habe die Polizei alarmiert, teilte die Polizeidirektion West am Montag mit. Zunächst hatte die "Märkische Allgemeine" berichtet.

Durch die Feuerwehr konnten zwei noch lebende Tiere geborgen werden. Ein weiteres, schwer verletztes Ferkel wurde durch einen Jäger fachgerecht getötet. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Das Veterinäramt des Landkreises prüfe Verstöße gegen Haltungs- und Tierkörperbeseitigungsvorschriften, hieß es.

Er sei bestürzt über diesen Vorfall, sagte Dorsten Höhne, Vorsitzender des Fachausschusses Tierhaltung/Tiergesundheit beim Landesbauernverband Brandenburg. Es müsse sichergestellt sein, dass tatsächlich nur tote Tiere in den Kadaverbehälter gelangen. Das betroffene Unternehmen ist nach den Angaben kein Mitglied im Bauernverband.