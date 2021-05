Im Schwarzwald

Waldbesitzer findet Knochen eines vor fünf Jahren Getöteten

07.05.2021, 12:43 Uhr | AFP

Bereits vor fünf Jahren hat die Polizei in der Schweiz einen Verdächtigen wegen eines Tötungsdelikts festgenommen. Die Leiche blieb aber jahrelang verschwunden. Ein Waldbesitzer stieß nun zufällig darauf.

Durchbruch für Ermittler: Ein Waldbesitzer in Baden-Württemberg fand im März mehrere menschliche Knochen. Nun stellt die Polizei fest, dass es sich bei drei der Knochen um die Überreste eines Getöteten handelt. Das Verbrechen sei 2016 im Grenzgebiet zur Schweiz begangen worden, die Knochen wurden allerdings in Hohentengen-Bergöschingen im Schwarzwald gefunden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und die Polizei Freiburg am Freitag mit.

Ein Tatverdächtiger sei bereits 2016 verhaftet worden, erklärte die Schweizer Polizei. Der Leichnam des männlichen Opfers habe aber trotz intensiver Suche auf beiden Seiten der Grenze in den fünf Jahren nicht gefunden werden können.



Mit einem DNA-Abgleich sei nun zweifelsfrei festgestellt worden, dass die gefundenen Knochen von diesem Opfer stammten. Die Kantonspolizei Zürich arbeite auch bei der weiteren Suche mit der deutschen Polizei zusammen.