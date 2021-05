Zwei Schwerverletzte

23-Jähriger attackiert Menschen mit Messer und flüchtet

15.05.2021, 10:45 Uhr | dpa

Blaulicht der Polizei (Symbolbild): Bei einem Messerangriff in Niedersachsen gab es zwei Schwerverletzte. (Quelle: Sven Simon/imago images)

In einer Wohnung im niedersächsischem Bad Essen ist es zu einem brutalen Messerangriff gekommen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Der Täter ist auf der Flucht.

Zwei bei einem Messerangriff in einer Wohnung im niedersächsischen Bad Essen schwer verletzte Menschen sind außer Lebensgefahr. Das teilte die Polizei Osnabrück am Samstag mit. Bei den Verletzten handele es sich um einen 34 Jahre alten Mann und eine 63-jährige Frau. "Der Täter ist bekannt, aber flüchtig", sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Tatwaffe wurde sichergestellt.

Eine Mutter und ihr Kind, die offenbar auch in der Wohnung waren, seien "vorsorglich" in ein Krankenhaus gebracht, hatte die Polizei Osnabrück zuvor auf Facebook mitgeteilt. Die Mutter habe leichte Verletzungen erlitten, die aber nicht auf den Angriff zurückzuführen seien, sondern auf die Flucht vom Tatort, hieß es am Samstag. Weitere Informationen sollten im Laufe des Samstags folgen.

Die Einsatzkräfte suchten auch mithilfe von Hunden nach einem etwa 23 Jahre alten Tatverdächtigen. Auch ein Polizeihubschrauber war bei der Fahndung im Einsatz. Derzeit werde nicht davon ausgegangen, dass von dem Mann noch eine Gefahr für unbeteiligte Personen ausgehe, hieß es weiter. Zu den genauen Umständen der Tat konnte die Polizei noch keine Angaben machen.