Mehrere Tage lang

Jugendliche offenbar von Bekanntem in Wohnung eingesperrt

10.06.2021, 11:31 Uhr | AFP

Ein 24-jähriger Mann hat in Niedersachsen ein junges Mädchen gegen ihren Willen festgehalten. Die Mutter des Mädchens schöpfte einen Verdacht, wo sie sich befindet. Denn der Mann war kein Unbekannter.

Eine 14-Jährige aus Nordhessen ist von einem Bekannten offenbar mehrere Tage in einer Wohnung im niedersächsischen Holzminden festgehalten worden. Das teilte die Polizei in Holzminden am Donnerstag mit. Demnach fanden Beamte die Jugendliche nach Hinweisen ihrer Mutter in der Nacht zum Donnerstag und nahmen ihren 24-jährigen Bekannten fest.

Nach Polizeiangaben war das Mädchen verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Die Mutter hatte demnach zunächst eine örtliche Polizei im Raum Kassel eingeschaltet und Hinweise auf den 24-Jährigen in Holzminden gegeben. Einsatzkräfte überprüften daraufhin mehrere mögliche Kontaktadressen. Den Mann nahmen sie dabei in einer anderen Wohnung fest, allerdings im selben Gebäude.

Der 24-Jährige stand laut Polizei bei seiner Festnahme erkennbar unter Drogeneinfluss. Die weiteren Einzelheiten und Hintergründe waren zunächst noch unklar. Die Ermittlungen in dem Fall liefen.