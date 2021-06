Einsatz in Espelkamp

Täter auf der Flucht: Zwei Tote nach Schüssen in NRW

17.06.2021, 13:42 Uhr | t-online, dpa

Im nordrhein-westfälischen Espelkamp sind an unterschiedlichen Tatorten Schüsse gefallen. Der Einsatz der Polizei läuft noch. Zwei Menschen sind tot.

In Espelkamp (Kreis Minden-Lübbecke) in Nordrhein-Westfalen wurden am Donnerstagvormittag zwei Menschen an unterschiedlichen Tatorten erschossen. Das sagte ein Sprecher der Polizei Minden-Lübbecke t-online. Der Täter ist auf der Flucht. Dem "WDR" zufolge ist er vermutlich bewaffnet.



Der "Neuen Westfälischen" zufolge wurde die Innenstadt großräumig abgeriegelt, ein Hubschrauber kreise über der Stadt. Es handle sich um eine dynamische Lage, ein größerer Polizeieinsatz laufe, sagte ein Sprecher der Polizei in Bielefeld.

Spezialeinsatzkommando vor Ort

Die Toten seien in Wohnhäusern erschossen und an zwei unterschiedlichen Tatorten aufgefunden worden. Rettungskräfte seien vor Ort gewesen, hätten aber nicht mehr helfen können.

Abgesperrter Bereich in der 25.000-Einwohner-Stadt Espelkamp: Auch ein Spezialeinsatzkommando rückte aus. (Quelle: Lino Mirgeler/dpa)



Espelkamp ist eine 25.000-Einwohner-Stadt im Nordosten von NRW, rund 50 Kilometer nördlich von Bielefeld. Bei den Opfern handelt es sich laut Polizei um einen Mann und eine Frau. Ein Tatort befindet sich nach ersten Angaben in einem Haus, der andere davor.

Laut Polizei ist ein Spezialeinsatzkommando (SEK) im Einsatz. Nach Informationen des "Westfalen-Blatts" wurden Polizeikräfte aus der ganzen Region zusammengezogen, um den Tatverdächtigen zu suchen.

Amokverdacht nicht bestätigt

Medienberichte, wonach es sich um eine Amoklage handelt, bestätigte die Polizei zunächst nicht. Am Mittag meldete die Deutsche Presse-Agentur dann, die Polizei gehe nicht mehr von einer Amoklage aus. Ein zunächst anders lautender Verdacht habe sich nicht bestätigt.



Nach offiziellen Informationen der Bielefelder Polizei vom Donnerstag handelt es sich demnach um ein Tötungsdelikt. Ob und in welcher Beziehung der mutmaßliche Täter und die beiden Opfer standen, blieb zunächst unklar.