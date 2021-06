Großeinsatz in Würzburg

Drei Tote und mehrere Verletzte bei Messerangriff

25.06.2021, 19:37 Uhr | das, dru, dpa

Großeinsatz in Würzburg: Am Freitagabend soll ein Mann dort Menschen mit einem Messer angegriffen haben. (Quelle: News5)

Nach ersten Informationen kam es an der Juliuspromenade und Barbarossaplatz in Würzburg am frühen Freitagabend zu einem Angriff mit einem Messer. Ein Mann stach offenbar auf Passanten ein. Drei Menschen starben, sechs weitere wurden verletzt. Der Täter wurde zwischenzeitlich von der Polizei festgenommen. (Quelle: News5)

Zur Stunde läuft ein Großeinsatz der Polizei in der Innenstadt von Würzburg. Dort soll ein Mann Menschen mit einem Messer angegriffen haben. Es gibt Tote und Verletzte. Der Täter wurde gefasst.

Ein Mann hat in Würzburg scheinbar wahllos Passanten mit einem Messer attackiert und dabei mehrere Menschen getötet und verletzt. Der Staatssekretär im Innenministerium in Bayern, Gerhard Eck, gab laut "Mainpost" bei einem Besuch am Tatort die Zahl der Opfer mit drei Toten und zehn Verletzten an.



Drei bis vier Personen müssten "intensivst" in Würzburger Kliniken behandelt werden, sagte Eck demnach weiter. In anderen Berichten war von fünf bis 15 Verletzten die Rede.

Der mutmaßliche Täter wurde Polizeiangaben zufolge nach "Schusswaffengebrauch überwältigt". Staatssekretär Eck sprach von einem "glatten Durchschuss", mit dem der Angreifer niedergestreckt worden sei. Der Mann schwebe nicht in Lebensgefahr.

Einsatzkräfte am Tatort: Der Täter hatte offenbar wahllos auf Passanten eingestochen. Sein Motiv war zunächst unklar. (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)



Laut Polizei Unterfranken handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 24-jährigen Somalier. Nach Angaben des Bayerischen Rundfunks (BR) soll er als Asylbewerber abgelehnt worden sein. Polizeikreise sprachen laut BR von einer psychischen Störung bei dem in Würzburg lebenden Mann.

Es bestehe keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, teilte die Polizei mit. Man habe keine Hinweise auf einen weiteren Täter. Über die möglichen Motive des Festgenommenen wurde zunächst nichts bekannt. Den Angaben zufolge gingen erste Notrufe gegen 17 Uhr ein. Daraufhin wurden Teile des Barbarossaplatzes abgesperrt und die Bevölkerung gebeten, den Ort zu meiden.

Die Polizei rief zur Zurückhaltung in den sozialen Netzwerken auf. "Bitte teilt keine Bilder oder Videos", hieß es in einem Tweet der Polizei. Sie forderte dazu auf: "Respektiert bitte die Privatsphäre der Opfer!" In den sozialen Netzwerken gab es bereits kurz nach dem Ereignis erste Videos, die angeblich das Geschehen zeigen sollen.